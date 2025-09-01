ねんどろいど アストロ メタリックVer.】 9月9日 発売予定 価格：7,000円

グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「ねんどろいど アストロ メタリックVer.」を9月9日に数量限定で発売する。価格は7,000円。

ゲーム「ASTRO's PLAYROOM」より、アストロがメタリックカラーとなってねんどろいどに登場。表情パーツ「通常顔」、「笑顔」、「くらくら目」や、オプションパーツ「フューズ」、「フューズのフタ」、「コイン」などが付属し、好みの姿でディスプレイを楽しめる。

パーツのほか専用台座も付属。ねんどろいどJAPAN TOUR名古屋やグッドスマイルカンパニー公式ショップなどにて数量限定で販売される。

「ねんどろいど アストロ メタリックVer.」製品仕様

9月9日 発売予定

価格：7,000円

仕様：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

サイズ：全高約100mm

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.