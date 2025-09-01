今季から内野航太郎と福田翔生が所属するデンマークの名門ブレンビー。24歳の福田は、この夏にJ1湘南ベルマーレから加入した24歳のストライカーだ。名門の東福岡高校から当時JFLのFC今治に加入すると、J3だったY.S.C.C.横浜でゴールを量産して、湘南に引き抜かれた苦労人でもある。その福田は、8月31日に行われた強豪FCミッテュラン戦でデンマーク1部リーグ初ゴールを記録した。後半36分に投入されると7分後に同点弾を叩き出す。一