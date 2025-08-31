9月3日配信開始となるバラエティー番組『セフレと恋人の境界線』（Prime Video）の中で上映される短編映画を手掛けた今泉力哉監督が「観た人の感想がみんな同じになるよりもバラバラになる映画の方が魅力的だと思っていて、今回は3本ともそんな映画になっています」と明かした。【写真】関係性がエモい？モヤる？『セフ恋』3本の映画の場面写真Amazon MGMスタジオ製作の本番組は、曖昧な関係に悩む人たちの実話を基にした