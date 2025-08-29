「子どもが2人います。そのうち1人が男の子だったとき、もう1人も男の子である確率は？（ただし、男の子と女の子が生まれる確率は等しく50％ずつとします）」突然ですが、こう聞かれたらどう答えますか？多くの人は、「そりゃあ50％ずつなんだから2分の1でしょ」と即答するかもしれません。ところがこの問題、正解は「2分の1」ではありません。おそらく多くの人の直感に反するこの問題。まさに確率という分野の奥深さを体現してい