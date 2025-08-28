日本サッカー協会（JFA）は28日、日本代表の米国遠征メンバーを発表した。MF遠藤航（32＝リバプール）を筆頭にDF長友佑都（38＝FC東京）らがメンバー入り。3月にW杯北中米大会の出場権獲後、6月のW杯アジア最終予選ではコンディション考慮で招集が見送られていたMF三笘薫（28＝ブライトン）ら一部の常連組も名を連ねた。一方でMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）、FW中村敬斗（25＝スタッド・ランス）、MF田中碧（26＝リーズ