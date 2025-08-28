ニューストップ > スポーツニュース > 大谷翔平が二刀流復活後初白星 エンゼルス時代以来、749日ぶり 大谷翔平 ドジャース MLBニュース スポーツニュース・トピックス 日テレNEWS NNN 大谷翔平が二刀流復活後初白星 エンゼルス時代以来、749日ぶり 2025年8月28日 12時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日のレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板した大谷選手 エンゼルス時代の現地2023年8月9日以来、749日ぶりの勝利投手に 打者としてもこの日5打数1安打を記録し、二刀流でチームの勝利に貢献した 記事を読む おすすめ記事 中日・ロドリゲス 延長11回決勝打!細川成也は劣勢覆す12号 CS諦めん3位DeNAと3・5差 2025年8月23日 5時45分 「二刀流完全復活だ！！」大谷翔平が749日ぶりの勝利投手にSNSでは祝福のコメントに溢れる 2025年8月28日 13時3分 大谷翔平、ド軍初勝利「しっかり投げ切れた」 749日ぶり白星…米アナに英語で“感謝” 2025年8月28日 12時36分 大谷翔平は「ノリに乗っていた」 マスク越しに見た奪三振ショー…24歳相棒が絶賛 2025年8月28日 13時4分 大谷翔平 今季３度目のボブルヘッドデーに「１番・投手」でスタメン入り ７４９日ぶりの勝利＆３戦ぶり４６号なるか 2025年8月28日 6時53分