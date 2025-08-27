8月26日、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾がInstagramを更新。自身と妻の外出写真を掲載した週刊誌報道に対して異例のスタイルで抗議を行い、注目を集めている。【写真】アマプラの番組に出演歴あり…“初顔出し”した藤森慎吾の妻結婚相手の素性を明かさなかった藤森慎吾藤森は2024年4月にハワイで挙式を挙げ、11月に第1子となる女子が誕生したものの、相手の素性は明かしていなかった。今回、藤森は投稿で、ハ