¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡Ä7²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¤ØÆÃÂçÃÆ¢£µð¿Í ¡¼ DeNA¡Ê23Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢È¯11¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬ÂçÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÅÄÍµ¤Î³°³Ñ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î10¹æ¥½¥í¤Ç8Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤µ