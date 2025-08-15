退職金が支給されない会社は、実際どのくらい存在するのでしょうか。最近は制度を持たない企業も増えている傾向にあるようです。 この記事では、現在の退職金制度の実態や、将来のために個人でできる資産形成の方法について紹介します。 実は4社に1社は「退職金なし」。退職金制度の現状 厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、日本企業全体で退職金制度がない会社の割合は24.8％です。つまり、約4社に1