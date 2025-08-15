リバープレートからレアル・マドリーに加入したアルゼンチン代表MFフランコ・マスタントゥオーノが18歳の誕生日を迎えた14日、サンティアゴ・ベルナベウで入団セレモニーを行い、「このユニフォームのために命を捧げたい」と意気込みを語った。背番号は30に決定。カスティージャ所属選手として登録されることになった。2007年8月14日生まれのマスタントゥオーノは24年1月、当時16歳でリバープレートのトップチームデビューを果