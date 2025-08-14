不振が続くコンフォートに対して、ファンの我慢も限界寸前だ(C)Getty Imagesロサンゼルスのファンも、我慢の限界を迎えつつある。マイケル・コンフォートに対してだ。ドジャースは現地時間8月12日、敵地でのエンゼルス戦に延長10回の末、6-7でサヨナラ負けを喫した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と躍動。その一方でチームは、同7月18〜20日のブルワ