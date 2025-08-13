「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。8月12日（火）の放送は、アーティスト・ナナヲアカリが登場。ハイボールを飲みながらほんわかトーク！【動画】あのちゃん、自宅は「足の踏み場もない」TikTok 3億回再生の歌姫と意気投合2016年に「ニコニコ動画」を中心に活動を開始したナナヲ。今年2月にリリースした「明日の私に幸あれ」はTikTokで累計3億回再生を突破するなど、大きな話題を呼んでいる。ナナヲの音楽性を表すキ