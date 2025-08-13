昨季プレミアリーグを4位で終えたチェルシー。優勝したリヴァプールとは15ポイント差があったが、新シーズンにこの差を埋められるだろうか。指揮官エンツォ・マレスカがキーマンに挙げたのは、今夏ブライトンから獲得したFWジョアン・ペドロだ。昨季までのチェルシーは低く構えた相手の守備ブロックを崩すのに苦労することもあったが、前線で起点となれるペドロの加入で攻撃のバリエーションが増えるとの期待もある。英『Standard