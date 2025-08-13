昨季プレミアリーグを4位で終えたチェルシー。優勝したリヴァプールとは15ポイント差があったが、新シーズンにこの差を埋められるだろうか。



指揮官エンツォ・マレスカがキーマンに挙げたのは、今夏ブライトンから獲得したFWジョアン・ペドロだ。昨季までのチェルシーは低く構えた相手の守備ブロックを崩すのに苦労することもあったが、前線で起点となれるペドロの加入で攻撃のバリエーションが増えるとの期待もある。





英『Standard』によると、マレスカはペドロがチェルシーの攻撃に不足していたクオリティをプラスしてくれるはずと期待をかけているが、攻撃はどこまで機能するだろうか。「ペドロにはクオリティがある。攻撃面で我々に少し欠けているクオリティを持っている選手だ。彼はボックス内で非常にクオリティの高いプレイができる。特に低いブロックを敷く相手に対しては狭いスペースでボールを扱う力が必要となるが、ペドロにはそれがある。1年前の我々はプレミアを支配する立場からかなり遠い位置にいたと思うけど、今はかなり近づいていると思うよ。今後も成長を続け、さらにタイトルへ近づけるようにしたいね」今夏はペドロの他にもFWリアム・デラップ、ブラジル期待の逸材エステヴァン・ウィリアンらが加わった。新生・攻撃陣がどこまで機能するかシーズンが始まってみないと分からないところもあるが、戦力が充実してきたのは確かだ。今夏にはクラブワールドカップ2025も制しており、これも自信になるはず。優勝したリヴァプール、再びの王座奪還を目指すマンチェスター・シティ、待望の大型FWヴィクトル・ギェケレシュを加えたアーセナルなどライバルたちも積極補強に動いているが、チェルシーはプレミアのタイトルへ挑戦できるか。