肥城市の老城街道で実施されているスマート農業複合体プラス２００メガワット（ＭＷ）太陽光発電モデルプロジェクトの現場。（肥城＝新華社配信）【新華社済南8月13日】中国山東省の泰山の麓に位置する肥城市（泰安市管轄下の県級市）はかつて、炭鉱の街として栄えた。しかし、長年の採掘によって同市北部の鉱区に形成された広大な地盤沈下地域や、陥没穴に水がたまってできた池は、地域の産業発展を阻害する要因となってきた。