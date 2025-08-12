2025年J１リーグ７月度の月間MVPに輝いたのは、ヴィッセル神戸のFW宮代大聖。７月開催の３試合で２ゴールを決めた25歳のアタッカーは、これが初受賞となった。主な選考理由は以下の通りだ。【JFA技術委員会】覚醒してきている。リーグ戦を見ていると他の選手と比べ明らかにレベルが違うゴールが多い。【槙野智章委員】ゴール前の落ち着きとシュート精度が見事に出た。今では神戸に欠かせない絶対的な存在に。 23節の湘