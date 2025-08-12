「覚醒してきている」「神戸に欠かせない絶対的な存在」E-１選手権でも好印象だった宮代大聖がJ１リーグ７月度の月間MVPに輝く
2025年J１リーグ７月度の月間MVPに輝いたのは、ヴィッセル神戸のFW宮代大聖。７月開催の３試合で２ゴールを決めた25歳のアタッカーは、これが初受賞となった。
主な選考理由は以下の通りだ。
【JFA技術委員会】
覚醒してきている。リーグ戦を見ていると他の選手と比べ明らかにレベルが違うゴールが多い。
【槙野智章委員】
ゴール前の落ち着きとシュート精度が見事に出た。今では神戸に欠かせない絶対的な存在に。
23節の湘南ベルマーレ戦でのゴールは、抜け出し、トラップ、シュートの全てが完璧で、24節のファジアーノ岡山戦での佐々木大樹とのワンツーから決めたミドル弾は芸術的だった。まさに「覚醒してきている」宮代は、今回の受賞を受けて次のようにコメントした。
「明治安田Ｊ１リーグ7月の月間MVPに選んでいただき、非常に嬉しく思います。自分の力だけではなく、いつも一緒に戦ってくれるサポーターやチームメイト、スタッフみんなのおかげで取れた賞だと思うので、感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいです。これからも大事な試合が続くので、応援よろしくお願いします」
E-１選手権でもノーゴールとはいえ、好印象を残した宮代がここからどれだけゴールを重ねていくか。非常に楽しみだ。
なお、同月の優秀監督賞には神戸の吉田孝行監督が選ばれている。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
