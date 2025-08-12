インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれる。ダイヤモンド編集部は、企業の与信管理を支援するベンチャーが集めた大量の口コミデータなどを基に、働き方に関する従業員の不満が多い“ブラック”企業ランキングを作成した。対象期間は2025年1月から6月までの半年間。口コミ投稿数でトップとなったのは、誰もが知っている超有名企業だった。また、上位は自動車、電機メーカーのほか、小売り、外食、アパレル、保