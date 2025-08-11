密を避けたプライベートな空間で家族やパートナーとゆったり過ごせる一棟貸し切り宿は、夏の宿泊先にぴったり。ここでは避暑地として過ごしやすく、建築家が手がけたデザイン性の高いヴィラ（戸建てタイプの宿泊施設）も多い長野・軽井沢エリアで、見ごたえあり・泊まりがいありの宿を一挙にご紹介します。1. 廊の家緑豊かな軽井沢の別荘地「オナーズヒル軽井沢」にひっそりと佇む一棟貸しの宿『廊（ろう）の家』は、まるで崖に刺