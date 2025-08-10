ニューストップ > スポーツニュース > 「もう少しリスペクトを」卓球・張本智和が中国監督の態度を批判 張本智和 トヨタ自動車 ユニホーム ランキング ロバート 中国 スウェーデン 卓球 オーストラリア スポニチアネックス 「もう少しリスペクトを」卓球・張本智和が中国監督の態度を批判 2025年8月10日 20時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 張本智和が10日の卓球WTTチャンピオンズ準々決勝で中国監督に抗議した 「相手はいつも負けたら、ちゃんと握手をしてくれないので」とコメント 「もう少しリスペクトを持ってほしいなと思います」と語気を強めた 記事を読む おすすめ記事 【甲子園】西日本短大付 2年連続初戦突破 今大会4試合目の延長タイブレーク制する 2025年8月9日 10時13分 日ハムエスコン通算100勝…清宮9号 鷹12得点大勝、オリックス逆転負けで4連敗、6日パ結果 2025年8月6日 22時40分 【ホテル日航つくば】『つくばのワインでテロワールを愉しむ2025』を開催 2025年8月7日 11時0分 橋本帆乃香、世界女王・孫穎莎から第1G奪取も逆転負け カットマンが最高峰の舞台で躍動「トップの選手と試合ができて良かった」【WTTチャンピオンズ横浜】 2025年8月9日 22時9分 張本智和、中国選手を破って４強進出…ＷＴＴチャンピオンズ横浜 2025年8月10日 18時47分