「もう少しリスペクトを」卓球・張本智和が中国監督の態度を批判

  • 張本智和が10日の卓球WTTチャンピオンズ準々決勝で中国監督に抗議した
  • 「相手はいつも負けたら、ちゃんと握手をしてくれないので」とコメント
  • 「もう少しリスペクトを持ってほしいなと思います」と語気を強めた
