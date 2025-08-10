猫ちゃんが隠れるのは狭い場所だけじゃないんです【どこにいるか分かりますか…？】真っ暗な画面に浮かぶふたつの目…！？パソコンに擬態しちゃったネコちゃんちょっと目を離すと思わぬところへ潜んでいたりする猫ちゃん。狭いところやの中にいることが多いとよく聞きますが――それとは違う、思わぬ潜み方をしていることも！ん？パソコンに目が！？と思ったら（⇒次へ）3匹の猫を飼っているふわも（@fuwamopurimo）さんが投稿し