猫ちゃんが隠れるのは狭い場所だけじゃないんです


【どこにいるか分かりますか…？】真っ暗な画面に浮かぶふたつの目…！？パソコンに擬態しちゃったネコちゃん

ちょっと目を離すと思わぬところへ潜んでいたりする猫ちゃん。狭いところやの中にいることが多いとよく聞きますが――それとは違う、思わぬ潜み方をしていることも！

ん？パソコンに目が！？と思ったら（⇒次へ）


3匹の猫を飼っているふわも（@fuwamopurimo）さんが投稿した「多分あたしに気づかないわ」というXのポストが話題を集め、5.3万いいねを獲得しました。

映っているのは、真っ黒な姿がパソコンの画面と一体化しているぷりもちゃん。ぱっちりとした目だけが浮かび上がっていて、まるでパソコンに見られているようです……。

「多分あたしに気づかないわ」とこっちを見つめるぷりもちゃんが！▶ふわもさん家の猫ちゃんたちはとっても仲良しで（⇒次へ）


この衝撃的なポストに、「擬態してる！」「隠れ身の術だ」とコメント欄も大盛り上がり！　ぷりもちゃんにその気があったのか無自覚な偶然なのかも気になるところです。

不意に出くわしたら、思わずビクッとしてしまいそう！（笑）

今回の反響についてふわもさんに聞いてみると、「沢山の人に見て頂き嬉しく思います」「私のポストで少しでも皆様に笑って頂けたら」と回答。また、「ぷりもを大好きな妻が凄く喜んでおりました」と家族も喜んでいたと答えてくれました。これは本当に、いろんな意味で記念に残る一枚ですよね。

さまざまな反応が飛び交ったコメント欄については、「ステルス猫ってコメントが強く印象に残ってます」と教えてくれました。今回話題になった場面以外にも、画面から飛び出てきたような姿など、ステルス猫なぷりもちゃんが何度か目撃されているようです。

隠れ身の術が大好きな我が道を行くタイプのマイペース女子！でも人懐っこさもあるようです！▶仲良し3人の一致団結は（⇒次へ）


やっぱり謎の一体感を示すぷりもちゃん。PCから飛び出してきたみたいですね！（⇒次の画像からは、黒猫との生活を描いた大人気シリーズ『黒猫ろんと暮らしたら5』が読めます！）


ぷりもちゃんはパソコンキーボードがお気に入りらしく、「上にのってたまにふみふみしています」とのこと。そのほか、給水器が置いてあるキッチンの上もよく登っているそうです。人と同じで、猫にも「なんか好き」「落ち着く」というエリアがあるのでしょうね。

三猫揃って似たようなポーズをしてます。本当に仲良し！▶ぷりもちゃんは耳が垂れ気味で、（⇒次へ）


ぷりもちゃんはよく「こんなところにいたのか！」とびっくりするような場所にもいるそうで、「下駄クローゼット、ソファーの後ろ、開けっ放しのタンスの中など色々な場所に隠れ身の術を使います」「とにかく隠れんぼが大好きで、焦って探し回ることもあるくらいです」と教えてくれました。やっぱり猫ちゃんは狭いところが大好きなんですね。黒いと影と一体化してより見つけるハードルが上がりそうです（笑）

最後にふわもさんが飼っている3匹の猫ふわもちゃん、ぷりもちゃん、うるもちゃんの性格について聞いてみると、ふわもちゃんは「13歳のシニア猫で優しくおっとりとした性格。順応性も高く妹達の優しいお兄ちゃん」、ぷりもちゃんは「隠れ身の術が大好きな、我が道を行くタイプのマイペース女子。凄く人懐っこく唯一抱っこが大好き」、うるもちゃんは「天真爛漫な性格運動神経も1番良く、高い場所でお昼寝するのが大好きな穏やか末娘」とそれぞれ違った性格を持っている様子。でもおっとりマイペースという点は共通していそうですね。「3匹とも元気に穏やかにのんびり過ごしております」とのことです。

ほかにも、3匹一緒にごはんを食べる様子やキャットタワーでくつろぐ姿など、仲良しなのが伝わってくる様子がたくさんポストされています！

なんだかとっても映えますね！余裕のある風貌に神々しさすら感じます！▶でもパソコンに座ると（⇒次へ）


ぷりもちゃんは、これからもきっといろんな場所に隠れて潜んで驚かせてくれることでしょう。そのうち「隠れ身の術」の熟練度が上がって立派な忍者猫になっちゃうかも！？　引き続き見守っていきたいですね。

文＝月乃雫