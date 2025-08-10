ペット向けワインを開発したマットリーズ・エステートのジョン・ロバーツさん＝2025年6月、ニュージーランド・ウェリントン（共同）ニュージーランドで猫や犬が飲めるペット向け「ワイン」が発売された。シソ科のイヌハッカなどの植物を配合。アルコール成分は入っていない。このワインを飲んだ猫は陽気になり、活動的に。逆に犬はおとなしくなり、リラックスする傾向があるのだという。開発したジョン・ロバーツさん（32）は「