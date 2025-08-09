a-nation 2025 今年で21回目を迎える「a-nation」。8月30日・31日の2日間、東京・味の素スタジアムにて開催。第四弾出演アーティストとして、30日にNiziU、平井 大、Girls2の出演を発表された。チケットはオフィシャル最速先着先行で発売中。初日の30日(土)は、2022年のデビュー以来、グローバルで数々の快挙を成し遂げている7人組HIPHOP / R&BガールズグループXG(初出演)をヘッドライナーに迎え、Ana Mena(初