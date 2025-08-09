

a-nation 2025

今年で21回目を迎える「a-nation」。8月30日・31日の2日間、東京・味の素スタジアムにて開催。第四弾出演アーティストとして、30日にNiziU、平井 大、Girls2の出演を発表された。チケットはオフィシャル最速先着先行で発売中。

初日の30日(土)は、2022年のデビュー以来、グローバルで数々の快挙を成し遂げている7人組HIPHOP / R&BガールズグループXG(初出演)をヘッドライナーに迎え、Ana Mena(初出演)、YEJI(初出演)、ZICO(初出演)、TREASURE(初出演)、NiziU、Novelbright、平井 大、MAZZEL、三浦大知、シューティングアクトとしてI Don't Like Mondays.、Girls2(初出演)、美麗-Bi-ray-の13組が出演。

2日目の31日(日)は、デビュー27年目を迎え、a-nation史上最多となる20回目の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務め、今年デビュー40周年を迎える久保田利伸がa-nationに初出演。また、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき□宣伝部(初出演 ※□は白抜きハートマーク)、TRF、NEXZ(初出演)、Hey! Say! JUMP(初出演)、シューティングアクトとしてSHOW-WA & MATSURI、HIKKA(初出演)の13組のアーティストが出演。

ワールドワイドで活躍する多彩なアーティストたちの豪華競演で2025年の夏を締めくくる。