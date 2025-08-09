３歳馬によるダート重賞、ＧIIIレパードＳ（新潟・ダート1800ｍ）が８月10日に行なわれる。上がり馬が多い３歳夏のダート戦線。この時期はまだ未対戦の馬も多く、力関係の見極めが難しいところだが、過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気は３勝、２着３回、３着１回と比較的安定した成績を残している。しかし一方で、10番人気以下の馬も２勝、２着４回、３着２回と、ほぼ毎年のように馬券に絡んでいて、３連単では高