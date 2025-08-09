¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¹âÇÛÅöÉ¬»ê¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥É£Ó¤ÇÁÀ¤¨¤ëÇÏ¤È¤Ï¡©¡¡·êÅÞµ¼Ô¿ä¾©¤Î¹¥Áö¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿£²Æ¬
¡¡£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥È½Å¾Þ¡¢£ÇIII¥ì¥Ñ¡¼¥É£Ó¡Ê¿·³ã¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤¬£¸·î10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¾å¤¬¤êÇÏ¤¬Â¿¤¤£³ºÐ²Æ¤Î¥À¡¼¥ÈÀïÀþ¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÂÐÀï¤ÎÇÏ¤âÂ¿¤¯¡¢ÎÏ´Ø·¸¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£³¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤ÈÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢10ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÇÏ¤â£²¾¡¡¢£²Ãå£´²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤È¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï¹âÇÛÅö¤¬Â³½Ð¡£2017Ç¯¤Î80Ëü±ßÄ¶¤¨¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³ÛÇÛÅö¤¬£¶²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÇÈÍð´Þ¤ß¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æñ²ò¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î"ËüÅ¯"¤³¤È¡¢¾®ÅÄÅ¯Ìéµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥ì¥Ñ¡¼¥É£Ó¤Ï¡¢£³ºÐÇÏ¸ÂÄê¤Î¥À¡¼¥È½Å¾Þ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥ì¡¼¥¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥À¡¼¥È¤ò¼çÀï¤È¤·¤¿£³ºÐ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÇÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ïÇÏ¤âÂ¿¿ô½ÐÁö¤·¡¢ÎãÇ¯¥Õ¥ë¥²¡¼¥È¡Ê15Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Á°Áö¤Ç£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤âÃêÁª¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî10Ç¯¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤è¤¯¤Æ¤â£²Ãå¤Þ¤Ç¡£¤·¤«¤·Æ±¤¸¾ò·ïÁÈ¤Ç¤â¡¢Á°Áö¤Ç£²¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥à¥é¥¯¥â¡¢2022Ç¯¤Î¥«¥Õ¥¸¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤ÈÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤â¡¢Á°Áö¤Ç¤Ï£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç£²¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç£²¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë"¾ò·ïÇÏ"¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ä¾¶á£µÇ¯¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼£´¤Ä¤Î¥À¡¼¥È1700£í°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡Íø·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¤Î¥À¡¼¥È1400£íÀï¤ä¡¢Åìµþ¤Î¥À¡¼¥È1600£í¤Ê¤É¤ËÎÉÀÓ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Ç¤â¾¯¤·µ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¿·³ã¡¦¥À¡¼¥È1800£í¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¥Ä¤¯¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÉñÂæ¡£²áµî10Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢£·Æ¬¤ÏºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç£´ÈÖ¼ê°ÊÆâ¤Ë¤¤¤¿Æ¨¤²¡¦Àè¹ÔÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¿·³ã¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç´¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤Î·¹¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾®ÅÄµ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¿Íµ¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ç°¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êµ³¾è¤Ç¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤ÏÄ¶£Áµé¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤·¤íº£²ó¤¬½é¤Î¥À¡¼¥ÈÀï¡£ÉÔ°Â¤Ï¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¡¼¥ë¥»¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼£´¤Ä¤Î¶¥ÇÏ¤¬½é¤á¤Æ¡£¥¸¥ã¥Ê¥É¥ê¥¢¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤ÏÅöÉñÂæ¤Î¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Ø±Ä¤«¤é¡Ø²Æ¾ì¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¾®ÅÄµ¼Ô¤ÏÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥¡¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¤¹¤ë¹âÌÚÅÐÄ´¶µ»Õ¤¬¡Ø£³ÁöÁ°¤Ë¥Á¡¼¥¯¥Ô¡¼¥·¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¶¥ÇÏ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤È¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á£³Àï¤Ï£²Ãå¢ª£±Ãå¢ª£±Ãå¡£Á°Áö¤Ç£²¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥É£Ó¤Î¹¥Áö¾ò·ï¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ñ¡¼¥É£Ó¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥¡¥ó¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Ãæ»³¡¦¥À¡¼¥È1800£í¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼£´¤Ä¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤âÂÐ±þºÑ¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¾¶á£²Àï¤ÎÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£íÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥¯¤Ë¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëµ¡Æ°ÎÏ¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤Ä¤¤º£²ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤âÆñ¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê£¶·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»þ·×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤½ÅÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢£±Ê¬34ÉÃ£´¤È¤¤¤¦ÌÔ»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿·³ã¤Ï½µÃæ¤«¤é±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®¤¤»þ·×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÇÏ¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÃÊ¤ÈÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¾®ÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¡£Æ±ÇÏ¤âÁ°Áö¤Ç£²¾¡¥¯¥é¥¹¤Î²Ã¸ÅÀîÆÃÊÌ¡Ê£¶·î£·Æü¡¿ºå¿À¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÏ¤À¡£
¡Ö·êÇÏ¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£²¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤Ç¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤ÏOK¡£µþÅÔ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡¢ºå¿À¡¦¥À¡¼¥È1800£í¤È¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼£´¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤Æ²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ºò²Æ¤Ë¤ÏÉÔÎÉÇÏ¾ì¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡ÊÃæµþ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤Þ¤Ç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¤¹¤Ç¤Ëº¸²ó¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¯Ä´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¼êµ³¾è¤Ç¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢£±¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤³¤Ï"Çã¤¤"¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ë¹½¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÉé¤±É¬»ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤æ¤¨¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤Ï½½Ê¬¡£º£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥ÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£