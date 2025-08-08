◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）３年ぶりに出場した敦賀気比は、春のセンバツ優勝の横浜に敗れた。１９９８年１回戦の東出輝裕（現広島２軍内野守備・走塁コーチ）以来となる「１番・投手」の奇襲は勝利につながらなかったが、東哲平監督は「選手はよくやってくれた。素晴らしいチームになったと思う」とたたえた。先発を任されたのは、遊撃手の岡部飛雄馬（ひゅうま