愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義弟のデリカシーのない行動から起こった一件です。夫の田舎にある家で義両親と同居しているアキエさん。目下の悩みのタネはアポなしで頻繁にやってくる義弟の存在。義弟「どうも