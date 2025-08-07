目指すは日常へスッと馴染むSUVルノーはバッテリーEVへの橋渡しとして、ハイブリッド（HV）技術へ注力してきた。マイルドHVにプラグインHV、フルHVという3種類を擁するが、特に重点を置いているのが後者。もちろん、新しいシンビオズの動力源にもなっている。【画像】日常へスッと馴染む新型 ルノー・シンビオズサイズの近いクロスオーバーたち全160枚該当クラスには、プジョー2008に日産キャシュカイ（旧デュアリス）などラ