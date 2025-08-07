Æü¾ï¤Ø¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤àSUV¡¡¿··¿ ¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡Ê1¡Ë¡¡¸«¤¿ÌÜ¥É¥¤¥ÄÉ÷¡©¡¡¥Õ¥ëHV¤Î¥Ï¡¼¥É¤ò²òÀâ
ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÆü¾ï¤Ø¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤àSUV
¥ë¥Î¡¼¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊHV¡Ëµ»½Ñ¤ØÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥ë¥ÉHV¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥óHV¡¢¥Õ¥ëHV¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤òÍÊ¤¹¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸å¼Ô¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¾ï¤Ø¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤à¡¡¿··¿ ¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡¡¥µ¥¤¥º¤Î¶á¤¤¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¡Á´160Ëç
³ºÅö¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼2008¤ËÆü»º¥¥ã¥·¥å¥«¥¤¡Êµì¥Ç¥å¥¢¥ê¥¹¡Ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¶¥Áè¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¸úÎ¨À¤ä¼ÂÍÑÀ¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ø¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤àSUV¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥È¥ê¥à¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥Æ¥¯¥Î¡¢¥Æ¥¯¥Î¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î3¼ïÎà¡£18¥¤¥ó¥Á¡¦¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ä¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¶¦ÄÌ¤ÇÈ÷¤ï¤ë¡£
¥É¥¤¥ÄÉ÷¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó
¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÎCMF-B¤Ç¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤È¶¦Í¤¹¤ë¡£Á´Ä¹¤Ï4413mm¡¢Á´Éý1797mm¡¢Á´¹â1575mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¶õÎÏÆÃÀ¤ØÇÛÎ¸¤·¡¢Á°ÌÌÅê±ÆÌÌÀÑ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥ÉHV¤È¥Õ¥ëHV¤Î2Âò¡£Á°¼Ô¤Ï1.3L 4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¸å¼Ô¤Ï¡¢¼«Á³µÛµ¤¤Î1.8L 4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¡¢¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊISG¡Ë¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤«¥É¥¤¥ÄÉ÷¡£Í¥¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤ä¹çÍýÀ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ë¥Î¡¼¤¬ÎÌ»º¼Ö¤Ø·Ç¤²¤ëÅ¯³Ø¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£
¡Ö²áµî¤Ë¤Ï´ñÈ´¤ÊÊý¸þÀ¤Ø¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Û¤ÉÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤È¥ë¥Î¡¼¤Î¾åÁØÉô¤Ï¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤·¤¿·ë²Ì¤«¡¢¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¤Ï¥Ï¥ó¥µ¥à¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¡¢¼ÖÆâ¶õ´Ö¤âµ¾À·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸åÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë²Ù¼¼ÍÆÎÌ
¥É¥¢¤ò³«¤¯¤È¡¢·²¤òÈ´¤¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥É²ÄÇ½¤Ê¸åÀÊ¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂç¿Í2Ì¾¤ÇÃúÅÙÎÉ¤¤¹¤µ¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹¤¬180cm°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·µç¶þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¡¢¸åÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤Ç492L¤«¤é624L¤Þ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¤½¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤òÅÝ¤»¤Ð¡¢1582L¤Ø¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤êÂç¤¤á¤È¤¤¤¨¡¢¾²ÌÌ¤Ï¹â¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÎÉ¤¤¤Ï¤º¡£¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÏÈ÷¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
Á°ÀÊÂ¦¤ÏºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ªÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¹¥°õ¾Ý¡£ÆâÁõ¤Î¥½¥ê¥Ã¥É´¶¤â¹â¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥Ô¥é¡¼¤¬ÂÀ¤¯¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ï¾®¤µ¤á¤Ç¡¢»à³Ñ¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡£
ºÇÂç24¼ï¤Îµ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÁàºî²ÄÇ½¡£ÉÔÍ×¤Ê¤é¡¢1È¯¤Ç¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡¢²è¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬È÷¤ï¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë²¡¤»¤ë¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¿¥ó¤ÇÁàºîÀÎÉ¹¥
¥á¡¼¥¿¡¼ÍÑ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï10.25¥¤¥ó¥Á¡£É½¼¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»ëÇ§À¤¬ÎÉ¤¤¡£Â¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ©¤ËÈ¿±þ¤ÎÃÙ¤ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢10.4¥¤¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¡£¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²ÔÆ¯¤·¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢50¼ïÎà°Ê¾å¤È¤¤¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º E-¥Æ¥Ã¥¯145 ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÊÂ¤ó¤ÀÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼²¼Éô¤ØÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²èÌÌ¤Ø¿¨¤ì¤ë¤è¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áàºî¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
Áö¤ê¤Î°õ¾Ý¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿··¿ ¥ë¥Î¡¼¡¦¥·¥ó¥Ó¥ª¥º¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£