ロシアのプーチン大統領（左）と米国のトランプ大統領＝２０１９年６月/Kevin Lamarque/Reuters/File（ＣＮＮ）ロシアのウシャコフ大統領報道官は７日、米国のドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領が「近日中」に会談することで合意したと明らかにした。両国が会談に向けた準備を開始したという。ウシャコフ氏は、準備にどれほど時間がかかるかは「言い難い」としつつも、会談を来週に実現させることを