「佐藤歩かせて、大山のほうが…」中日はなぜ阪神に競り負けるのか 注目された8回の攻防、中日バッテリーの意識に阪神元コーチが喝 「初球にタイムリーはいただけないよな」
中日は8月6日の阪神戦（バンテリン）に2−3と2試合連続で逆転負け。3連敗で借金は10まで膨らみ、5位転落となった。
先発、柳裕也は粘り強く投げ、再三のピンチを切り抜け、7回122球1失点の粘投。
しかしこの日、2-1と1点差で8回に2番手として登板した藤嶋健人が二死三塁から相手主砲、佐藤輝明に三遊間をあっさり破られ同点に追いつかれた。
2−2で迎えた延長10回は前日佐藤輝に逆転3ランを許した左腕リリーバー、橋本侑樹が連打と四球で無死満塁とピンチを作り、代わったジュニオル・マルテが一死後、大山悠輔に抜けた変化球で死球を与え、押し出し。これが決勝点となって2試合連続の逆転負けとなった。
一方、阪神は先発の村上頌樹が6回2失点で降板後は7回から桐敷拓馬、湯浅京己、及川雅貴、石井大智が無失点リレーと虎が誇る救援陣がいかんなく力を発揮した。
この試合の内容には球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は阪急、オリックスで活躍。引退後はセ・パ5球団で投手コーチを務めるなど名伯楽で知られる佐藤義則氏が8月7日に自身のYouTubeチャンネルを更新。
6日の中日・阪神戦の内容を振り返っている。
中日先発の柳に関しては「まっすぐも良かったし、らしさが出た、十分仕事をしたかな」と及第点を与えた上で、ゲーム展開としては「昨日も今日も同じような展開 阪神のほうが打つほうに粘り強さが出ている」と評した。
一方でこの試合では8回の攻防にも注目が高まった。初戦は8回から登板した左腕リリーバー、橋本が佐藤輝に決勝の逆転3ランを浴びた。
この試合では1点リードの場面、藤嶋が8回を託されたが、二死三塁として迎えた佐藤輝に初球のスプリットを捉えられ適時打で同点とされた。
この攻防を興味深く見ていたとしながら、一塁も空いていたことで「佐藤歩かせて、大山のほうが、（藤嶋は）対右でフォークボールあるし」有効だったかもしれないという見方も示した。
その上で初球のスプリットを軽打され、適時打を許したことで「状況のボールの使い方」が大事として、「初球にタイムリーはいただけない」とばっさり。中日バッテリーは、もう少し慎重に配球を組み立てるべきだったとした。
また、初戦、2戦目に共通することとして「リリーフのピッチャーが来たときにいい打順で投げなくてはいけないところ」とも指摘。点が入った8回、10回はいずれも1番から始まっていることでつながれて、チャンスで中軸に打席が回ってきており、そのことで救援陣にもプレッシャーがかかっているとした。
また中日投手陣の特徴として「打たれたくないから、カウント悪くしている」「どんどんバッター有利になっている」こともゲーム展開を苦しくしているとした。
迎える7日のゲーム、中日は未だプロ未勝利のルーキー左腕、金丸夢斗の先発試合。相手もルーキー左腕、伊原陵人とこちらも注目を集めるゲームとなりそうだ。
