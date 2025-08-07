2025年7月の「人手不足」関連倒産2025年7月の「人手不足」が一因の倒産は、7月では過去最多の41件（前年同月比24.2％増）だった。1-7月累計は213件（前年同期比18.9％増）に達し、年間で初めて300件を超す可能性も出ている。特に、「従業員退職」が前年同月の1.8倍と大幅増が目立つ。賃上げ、従業員の労働環境や福利厚生の改善が立ち遅れた企業は、人手不足が深刻さを増している。物価高や借入金利の上昇のなか、最低賃金の引