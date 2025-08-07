2025年7月の「人手不足」関連倒産



2025年7月の「人手不足」が一因の倒産は、7月では過去最多の41件（前年同月比24.2％増）だった。1-7月累計は213件（前年同期比18.9％増）に達し、年間で初めて300件を超す可能性も出ている。

特に、「従業員退職」が前年同月の1.8倍と大幅増が目立つ。賃上げ、従業員の労働環境や福利厚生の改善が立ち遅れた企業は、人手不足が深刻さを増している。物価高や借入金利の上昇のなか、最低賃金の引き上げも求められており、収益改善が遅れた企業の生き残りはますます難しくなっている。





「人手不足」関連倒産のうち、「求人難」の17件（前年同月比30.7％増）、「従業員退職」の11件（同83.3％増）が、7月で過去最多となった。「人件費高騰」は13件（同7.1％減）。

資本金別は、5千万円以上はゼロで、すべて中小規模以下だった。

※本調査は、2025年7月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）のうち、「人手不足」関連倒産（求人難・従業員退職・人件費高騰）を抽出し、分析した。（注・後継者難は対象から除く）