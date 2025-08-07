幼い頃から「生」と「死」を静かに見つめ、そのありようを考えてきた、医師で作家の久坂部羊氏。水木しげる氏の作品に登場する“人生は一冊の本”という比喩を手がかりに、限られた時間の中で、私たちは何を味わい、どう生きるのかを考察する。※本稿は、久坂部羊『死が怖い人へ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。水木しげる氏は「生」と「死」をどう描く？子どものころ、私が父に「死んだらどうなるの」と