セブン-イレブン・ジャパンは、9月に発売15周年を迎えるプライベートブランド（PB）「セブンプレミアムゴールド」のおいしさに一段と磨きをかけている。一流の料理人・専門家監修のもと、素材から製法に至るまでこだわりの詰まった約50品をラインアップ。直近では骨付き肉を3本使ったコク深い味わいの新商品「金のバターチキンカレー」の売れ行きが好調だ。同社は「長引く物価高で消費者の節約疲れが顕在化する中、その解消法の