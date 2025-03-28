YouTuber¤ÎHIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥­¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î26Æü¡¢¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤­¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖHikakinClipTV¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢Twitch¤Ç¡×HIKAKIN¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTwitch¡×¤Ç¡¢¡ÖHIKAKIN¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1²¯¤Ê¤ó¤Æ²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1²¯