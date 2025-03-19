5G対応スタンダードスマホ「AQUOS sense9 SH-M29」がAndroid 15に！シャープは19日、同社が展開している「AQUOS」ブjavascript:void(0)ランドにおける5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）および楽天モバイル版「AQUOS sense9（型番：SH-M29）」に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提