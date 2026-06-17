お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（56）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばせ！初夏の愚痴祭り2時間SP」（後9・00）に出演し、SNSをめぐり憤りを覚えた出来事を明かした。ひな壇の女性出演者たちが、たまりにたまったイライラをぶつけるトーク企画。SNSにまつわるトラブルで、お笑いコンビ「スパイク」松浦志穂は、「BeReal.（ビーリアル）、場所を考えてくれま