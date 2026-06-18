北海道・旭川東警察署は、2026年6月17日、美瑛岳付近で外国籍の登山客1人が滑落し救助活動を行っていると発表しました。6月18日午後7時40分ごろ、外国籍の登山客から「登山道から1名が滑落したが軽傷」と警察に通報がありました。警察によりますと、登山客は、4人で登山していて、そのうち1人が滑落したということです。その後、山岳救助隊が4人を、先ほど発見して、下山しているということです。