【喜多川海夢 生足バニーVer.】 6月18日出荷開始 価格：33,000円 FREEingは、フィギュア「喜多川海夢 生足バニーVer.」の出荷を6月18日に開始する。価格は33,000円。 本製品は、アニメ「その着せ替え人形は恋をする」より「喜多川海夢」を1/4スケールでフィギュア化したもの。2024年2月に発売された「喜多川海夢 バニーVer.」をベースにしており