元「櫻坂46」の松平璃子さん（26）が2025年2月9日（8日深夜）、インスタグラムのアカウントが凍結されたとXで報告した。その後の投稿では、「大泣きしちゃう。あー帰ってきてインスタ！」などと心境を明かした。「これを機にファンクラブ入ってください」2月10日12時30分時点で、松平さんのインスタグラムアカウントには「このページはご利用いただけません。リンクに問題があるか、ページが削除された可能性があります」との表示