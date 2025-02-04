フジテレビ系列『めざましテレビ』内にて放送されたTVアニメ『ちいかわ』第241話「柿の種わさび」が話題を呼んでいる。 参考：TVアニメ『ちいかわ』“むちゃうマン”の楽曲担当に影山ヒロノブ「これは僕が歌わなきゃ」 最新話で注目を集めているのは、これまで曖昧な描写にとどまっていたくりまんじゅう先輩の飲酒シーンだ。くりまんじゅう先輩が「BEER」と明記された缶を手にする場面が登場し、SNSでは“飲酒解禁”