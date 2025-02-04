テラスカイの目先の押し目は拾い場とみたい。同社は米クラウドサービス大手セールスフォースやＡＷＳ（アマゾンウェブサービス）のクラウド導入支援で抜群の実績を誇る。また、国内では昨年にＮＴＴデータグループ傘下のＮＴＴデータと資本・業務提携を行っており、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）戦略のサポートや人材獲得などで協働する。業