女優の白石麻衣（32歳）が、2月2日に放送されたバラエティ番組「なりゆき街道旅」（フジテレビ系）に出演。アイドルグループ・乃木坂46卒業後の“メンバーとの交流”について語った。白石は今回、映画「アンダーニンジャ」の宣伝を兼ねて、女優・真飛聖、ハナコ・岡部大と共に、東京・麻布台周辺をぶらぶら。麻布台ヒルズ内の飲食店で食事を取りながら、「メンバーはどうですか？ 今、まだ連絡取ったりするんですか？」と質問を受