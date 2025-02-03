巨匠スティーブン・スピルバーグが、名作『E.T.』（1982）の続編計画を阻止していたことがわかった。2025年1月25日、映画祭「TCM Classic Film Festival」にて、スピルバーグとガーティ役のドリュー・バリモアが当時を振り返るなかで明らかになった。米が報じている。 『E.T.』はスピルバーグの監督第6作で、地球に取り残されたE.T.（地球外生命体）と子どもたちとの心温まる交流を描き、今