昨年、26年ぶりの日本一を果たしたDeNA。20日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では悲願のリーグ優勝への課題にフォーカスした。まずゲストとして出演した三浦大輔監督は「やっぱり守備力ですよね。年間通してのその安定感をチーム全体として」とキッパリ。「そのあたりはしっかりとキャンプのテーマとして取り組んでいきます」と最重要課題に挙げた。続けて解説者の高木豊氏は「三浦監督になってから、毎年1つずつ