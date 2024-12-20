½÷À­¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢½÷À­°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ë¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ch¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ÎÀ­»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÇ¯¤Î½÷À­¤Ï¡¢À­»ö¾ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë½÷À­¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤È¤Ï¡©ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ëÁ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È°ì¤ÄÌÜ¤¬¡¢¡ÖÀ­À¸³èÂ´¶È¥¿¥¤¥×¡×¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î½÷À­¤Î30¡ó°Ì¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¸å°ìÀ¸