ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ª¡×¡Ê¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãæ»³½¨À¬¡Ê57ºÐ¡Ë¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¹Ô¤­¤¿¤¤¡ª ¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¤È´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¥³¥ó¥Ó¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×MC¤ÎÃæ»³½¨À¬¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÔ²¬¥¢¥Ê¤¬Ãæ»³¤Î¿ÍÌ®¤Î¹­¤µ¤ä°¦¤µ¤ìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢´äÅÄ¥¢¥Ê¤â